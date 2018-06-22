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خالد يوسف:عمرو سعد قدم أربع شخصيات فى فيلم كارما..فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:00 ص
الفنان عمرو سعد
الفنان عمرو سعد
حمزة شعيب
قال خالد يوسف مخرج فيلم كارما، إن الفنان عمرو سعد قدم أداء رائعا فى فيلم كارما ويقدم أربع شخصيات مختلفة بلهجات ومستويات اجتماعية متنوعة.

وأشار "يوسف" خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، إنه عاد إلى نفسه من جديد بإخراج فيلم كارما، لافتا إلى أن أكثر مايسعده هو صناعة الأفلام.

وأضاف:" كارما فيلم إنساني يناقش قضايا إنسانية تمس مجتمعاتنا العربية، ولا أستطيع وصفه بـ الاجتماعى أو النفسى".

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خالد يوسف:عمرو سعد قدم أربع شخصيات فى فيلم كارما..فيديو

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