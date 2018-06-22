شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

حرص عدد كبير من الفنانين والمشاهير على تقديم واجب العزاء إلى المطرب أبو في عزاء والده خالد محمد رمضان أبو العينين، والذي أقيم مساء أمس الخميس بدار مناسبات مسجد عمر مكرم.



شارك من نجوم الفن آسر ياسين، ومحمد ثروت، وبشرى، والسيناريست تامر حبيب، والمنتج محسن جابر، الإعلامية مريم أمين، والمخرجة مريم أبو عوف، بالإضافة إلى الوزيرين السابقين طاهر أبوزيد، ود.أحمد درويش.



كان والد المطرب أبو صاحب أغنية "3 دقائق" قد توفي الجمعة الماضية وأعلن الابن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر الوفاة.