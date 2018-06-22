في اليوم العالمي للموسيقى.. تعرف على فوائدها النفسية والجسدية.. وسماعها يسكن الألم ويحسن المهارات

21 فائدة غير متوقعة الموسيقى على الجسم..تعرف عليها

5 مكاسب نفسية تحصل عليها عند سماع الموسيقى





قالت سارة الدقن أخصائية اضطرابات النطق والكلام وتعديل سلوك، بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى إن هناك للموسيقى أثرا كبيرا على الإنسان، فقد أطلق العديد من الموسيقيين العرب على الموسيقى مسمى (غذاء الروح)، كدلالةٍ على ما يمكن أن تحدثه هذه الموسيقى من أثرٍ كبيرٍ في روح الإنسان.



وأضافت الدقن في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، اننا نعلم أن كلّ كيان حي يحتاج إلى غذاءٍ ليستمر، فالروح أيضًا بحاجة إلى غذاء، ومن الأسماء الأخرى التي أطلقها العرب على الموسيقى، ملهمة الفنان، وشفاء النفس، د وهناك فوائد جسدية، ونفسية، مفككة الأحزان، مهدئة للأعصاب، مقوية العزيمة، مبعدة الهزيمة، وغيرها من الأسماء والتعاريف الأخرى، والتي نستخلص من خلالها تلك القيمة الكبيرة التي تمدنا بها الموسيقى.



وتابعت الدقن أنه في هذا التقرير سوف نذكر أهم آثار الموسيقى على جسد الإنسان والمعروفة باسم التأثير البدني، وأهمها :



١- تساعد على على إفراز هرمون (الإندروفين):

وهو الهرمون المسؤول عن نقل الألم.



٢- تعتبر مسكنًا للألم:

نظرًا لأنها تشغل الإنسان بالأمور التي تفرحه.



٣- مساعدة الطفل على النوم:

إذ تشمل تصفير الأم، أو نشيد خفيف، أو حتى نغمات موسيقية خفيفة.



٤- شد عزيمة، وشحن همم المقاتلين:

وعرف قديمًا بما تسمى موسيقى الحرب، حيث كانت هذه الموسيقى تعزف قبيل ابتداء المعركة، لزيادة الروح المعنوية عند المقاتلين.



٥- تستخدم في بعض العمليات الجراحية كمخدر:

وقد تساعدٍ للعلاج في مجال الطب النفسي.



٦- تساعد على تخفيف الوزن:

إذا تم الاستماع لها لمدة ثلاثة ساعاتٍ متواصلةٍ يوميًا، يمكن ان تقلل من الوزن.



٧- زيادة كفاءة العضلات.



٨- وزيادة الطاقة.



٩- زيادة الشعور بالاسترخاء والانتشاء.



١٠- ترفع معدل هرمون السيروتونين في الدماغ:



وهو الهرمون المسؤول عن تخفيف الضغط، وبالتالي تخفف من الشعور بالاكتئاب.



١١- تهدئة الأعصاب، والمساعدة على النوم:



١٢- تؤثر على عملية التعلم والتفكير.



١٣- تطوّر المواقف الإيجابية تجاه الآخرين:

وذلك لأنها تزيد من التحفيز عند سماعها.



١٤- تساعد في زيادة نسبة التركيز.



١٥- تؤثر على تخدير الأعصاب.



١٦- تؤثر على ضغط الدم لدى الإنسان.



١٧- تساعد على استرجاع بعض الذكريات، والمعلومات السابقة.



١٨- تساهم بعض أنواعها ببناء روح الإنسان.



١٩- تساعد على التحليل المكاني.



٢٠- تخفض من نسبة هرمون الكورتيزول .



٢١- تخفّف الموسيقى الهادئة أعراض النوبات المرضية المختلفة، لمرضى الصرع.



وفي سياق متصل أكدت الدقن أن الموسيقى تُستعمل اليوم في العلاج، ويُمكن القول إنّ توظيفَ الموسيقى على هذا النحو قد نَبَع من قدرتها على تَحريك المشاعر الراكدةِ في أعماقِ الإنسان.



وتابعت الدقن في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الاخباري، انه يًمكن أنْ تَكون الموسيقى تجسيدٌ لِمعاني الجمال، حيث أنها وسيلة من وسائلِ البُعد عن المشاعر القبيحة، والتصرفات الكريهة التي تَصدر عن الإنسان في لحظاتِ الضَّعفِ الإنسانية.



وأفادت أنه تَزدادُ فعالية الموسيقى في هذا الجانب إذا اقترنت بِخلفيةٍ دينيةٍ حقيقيةٍ مُتنورة؛ فالدّين والجمال شيءٌ واحد، غير أنّ هَيئةَ كلِّ واحدٍ منهما تَختلفُ عن هَيَئةِ الآخر.



وأوضحت الدقن انه يمكن ان تُساعد الموسيقى على الإحساس بالآخرين، لهذا فهي وَسيلةٌ لِترقيق القلوب، وعلى هذا فإنََّ الموسيقى تُبعِدُ من يَتذوقها، ومَن يتربى على ثقافتِها عن الأعمال الإجرامية، وتساعد على تَقريب الناس من بعضهم لبعض، حيث انها اللغةٌ للوحدة العالمية، وقد تجاوزت في قُدراتها كافة اللغات الأخرى.



واشارت الى ان الموسيقى تُعطي بُعدًا آخر لأيّ عملٍ تَدخل إليه، سواءً كان فنيًا أم غير ذلك، فمثلًا نرى اقتران الموسيقى بالقنواتِ والبرامجِ المتلفزة، كما نرى اقترانها بالأفلام إلى درجةٍ صارت الموسيقى التصويرية أو السينمائية نوعًا خاصًا من أنواع الموسيقى لها عُشاقها، ورُوادها، حيث انها اصبحت وسيلةٌ من وسائل لَفتِ انتباه الناس إلى قضايا معينة، من خلال المشاعر التي تَبُثُها في نفوس الناس، كما يَحدث في الحُروب، على سبيل المثال:



حين يقوم الموسيقيون بإنتاج مَقطوعاتٍ موسيقيةٍ مُؤثرةٍ قادرةٍ على التّأثير بكلِّ من يَستمع إليها، فهي تعد وسيلةٌ تَحفز النّاس على القيام بأعمالهم، وإنجاز مهماتهم، لهذا فإنّ النّاس في أحلَكِ الأوقات يَبدؤونَ بترديدِ الأناشيد المُحفزة والتي تَبُثُ الهِمَّة، والرّوحَ المعنوية العالية في النفوس الإنسانية المتعبة، مشيرة إلى أن الموسيقى لها العديد من التأثيرات على الحالة النفسية، والتي يمكن أن تذهلك عند معرفتها، وابرزها:



١- فتعلم الموسيقى يؤدي إلى تحسين الكثير من المهارات العقلية لدى الشباب، كما أن العقول الموسيقية تتناغم مع موسيقى بيتهوفن حتى ولو لم تسمعها من قبل .



٢- تجعلك ترى بشكل متناغم، كما أن الموسيقيون أثناء عزفها، لا يعزفون فقط بتناغم، ولكن يرون أيضاَ بشكل متناغم .



٣- الإستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية ينظم الجينات المسؤولة عن وظائف المخ .



٤- تحفز عقلك:

فإذا شعرت بأن ذاكرتك تخونك فربما تساعدك الموسيقى على تحفيز دماغك، فالخبراء وجدوا أن الألحان تستطيع تحفيز عدة مناطق في الدماغ و من بينها المنطقة التي تسيطر على الذاكرة طويلة الأمد.



٥- تحسن مهاراتك:

في التحليل المكاني هو القدرة على تحليل الصور و الأبعاد و الزوايا للمكان بشكل دقيق و التحليل المكاني يعد من مميزات الذكاء ذو الدرجة ال 9، وبمساعدة الموسيقى و خصوصًا البيانو تستطيع زيادة تحليلك المكاني .