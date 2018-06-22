وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي.. فيديو

أكد الإعلامى وليد عبدالسلام، مراسل قناة «صدى البلد» فى مونديال روسيا، أن بعثة المنتخب فى روسيا تعاني من الحزن ، وبعض اللاعبين يعيشون فى حالة نفسية سيئة، ويبذل الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر محاولات لإخراج الفريق من هذه الحالة قبل مباراة السعودية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب البلد» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة اجتمع باللاعبين، وطالبهم ببذل أقصى جهد لإثبات ذاتهم والفوز على السعودية.



واستنكر عبدالسلام حديث البعض عن طلب محمد صلاح مغادرة المنتخب قائلًا: «صلاح ليس صغيرا ، بالعكس هو من جمع اللاعبين وشد من أزرهم، وطالبهم بالتركيز فى القادم.



وأكد مراسل «صدى البلد» أن اتحاد الكرة سيحدد مصير كوبر عقب مباراة السعودية، مشيرًا إلى أن إقالة المدرب الأرجنتينى مؤكدة ، والبديل سيكون أجنبيا.



وأكد رئيس تحرير برنامج «مع شوبير» أن كوبر فضل خلال تدريب المنتخب اليوم مغادرة أحمد حجازى ومحمد الشناوى للتدريب بعد ظهور ملامح الإرهاق عليهما، بالإضافة لتعرض عمر جابر لإصابة بسيطة فى نهاية التدريب.

