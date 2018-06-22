أحدث تصميمات مايوه المحجبات "البوركيني في 2018 ..صور

يعتبر فصل الصيف هو الأكثر إقبالا على الشواطئ والمناطق الساحلية ، للاستمتاع بالبحر وحمامات السباحة التي تحتاج إلى ملابس خاصة للاستمتاع بها ، وكانت الفتيات المحجبات قد تواجه بعض الصعوبات في اختيار ملابس للسباحة مع الحفاظ علي الحجاب إلى أن ظهر البوركيني " المايوه الشرعي " .



والبوركيني هو نوع من ملابس السباحة التي صممتها الأسترالية ذات الأصل اللبناني عاهدة زناتي، وهو عبارة عن بدلة سباحة تغطي كامل الجسم ما عدا الوجه واليدين والقدمين، وهي مطاطية بما يكفي للمساعدة في السباحة، وقد لاقت رواجًا كبيرًا لدى حتي بأوروبا.



شهد البوركيني إقبالا منقطع النظير، وصارت النساء يرتدينه على الشاطئ وفي المسبح، شاهد اخر تصميمات البوركيني لصيف 2018 .