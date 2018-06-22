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برلمان

تعليم البرلمان تناقش اقتراض 18.6 مليار ين لدعم برنامج المدارس اليابانية.. الأحد

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:05 ص
المدارس اليابانية
المدارس اليابانية
فريدة على - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
تواصل لجان البرلمان، أعمالها مطلع الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر، بنظر العديد من مشاريع القوانين، حيث تستكمل لجنة الدفاع المناقشة التمهيدية لمشروع قانون المرور الجديد.

بينما تناقش لجنة الصناعة إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

وتناقش لجنة التعليم تبدأ مناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وقانون تنظيم فروع للجامعات الأجنبية بمصر، وأيضا تناقش قرضًا بقيمة 18 مليارا و626 مليون ين ياباني للحكومة المصرية، لدعم برنامج المدارس المصرية اليابانية.

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