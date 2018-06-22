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برلمان

دينية البرلمان تناقش قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية.. غدًا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:59 ص
دينية البرلمان
دينية البرلمان
فريدة على - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
تواصل اللجنة الدينية مناقشة مشروعى قانونى بشأن "تنظيم دار الإفتاء المصرية والخطابة الدينية ، ولجنة النقل والمواصلات تدرس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

كما تستأنف لجنة الإتصالات بالبرلمان نظر موضوع مدينة المعرفة المزمع إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولجنة الإسكان تبدأ نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وتتابع اللجنة الإقتصادية معوقات التصدير وما يعاني منه المصدرون، لمحاولة إيجاد حلول جذرية، وأيضا لجنة السياحة تستعرض إجراءات الحكومة لاستغلال اشتراك مصر بكأس العالم للترويج لمصر سياحيًا.

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