أهالى مطروح عن أعمال التطوير: محافظتنا هي أوروبا مصر .. فيديو



وأضاف ان هناك تغييرا يلمسه زائرو المحافظة هذا العام من اضاءة وعلامات مرورية وتطوير وتوصيل الغاز لأول مرة بالمحافظة مضيفا أن مطروح ممكن ان نقول انها أوروبا مصر.



من ناحية أخرى أكد محافظ مطروح اللواء علاء ابو زيد إن الخطة الاستثمارية للمحافظة بلغت مليارًا و139 مليون جنيه، وهي الأكبر والأولى من نوعها، مؤكدا أنه تم تنفيذها بنسبة 100%، دون أى تحفظ من الأجهزة الرقابية.



وأضاف أنه تم الانتهاء من مشروعات توصيل البنية التحتية بمدينة مرسى مطروح ولم يتبق سوى استكمال بعض أعمال الرصف لبعض الشوارع الجانبية وإعادة الشيء لأصله، مضيفًا أنه تم تخصيص 93 مليون جنيه لاستعدادات المحافظة للصيف لأول مرة، نظرا للمشروعات الجارية وإعادة الشيء لأصله وضمان ظهور المحافظة في أبهى صورها خلال موسم الصيف.

صيف مطروح هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة نظرا لأعمال التطوير والتجميل التى شهدتها المحافظة بتوصيل البنية التحتية من كهرباء ومياة وصرف صحى وغاز طبيعى وما تبعها من إعادة الشيء لأصله، والتقى صدى البلد بعدد من أبناء المحافظة للاستماع لآرائهم عن عمليات التطوير.في البداية قال علي شعيشع صاحب أحد المحال بشارع الإسكندرية والذى أكد أن هذا العام مختلف نظرا لأعمال التطوير والتجميل التى شهدته المحافظة، مضيفا أن هذا التطوير سيكون له دور في جذب أعداد من زائري المحافظة مما يساهم فى زيادة دخل أصحاب المحال التجارية.وتقدم بالشكر لمحافظ مطروح على ما قام به من أعمال تطوير وتجميل وتوصيل البنية التحتية وما تبعه من تركيب بلدورات مضيئة بالشكل الذي يحافظ على الطبيعة السياحية للمحافظة.وقال عدلى مفتاح صاحب محل جزارة إن هناك حالة رضا من أبناء مطروح على الخدمات المقدمة لهم مضيفا أنه تم حل مشكلة نقص مياة الشرب التى عانت منها المحافظة لسنوات عديدة مضيفا ان المحافظة كان تعدادها ما يقرب من 45 الف نسمة وكانوا يعتمدون على القطار للحصول على المياه أما الآن فهناك ما يقرب من 5 مليون زائر ولا توجد مشكلة فى مياة الشرب.