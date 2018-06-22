عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي

أشاد المهندس، عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بصك الدولة عملة باسم والده، مشيرًا إلى أن أسرة عبدالناصر بأكملها توجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس وزراء مصر السابق، المهندس شريف إسماعيل،على هذه اللافتة الكريمة.



وأضاف نجل الزعيم الراحل فى مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، أنه لم يتوقع سرعة العمل على إتمام هذا الإجراء، قائلًا : «مصر دائمًا وأبدًا لا تنسى دور أبنائها الذين أفنوا وضحوا بكل غالى ونفيس من أجل هذا الوطن



وأشار إلى أن والده كان يؤكد دوما أن الوطن أعطاه مالم يكن يومًا مالم يحلم به، موجهًا الشكر لجميع من أسرعوا فى استكمال هذا العمل.



