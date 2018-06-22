طارق الشناوي: الفخراني أفضل ممثل دراما في شهر رمضان

اختار الناقد الفنى طارق الشناوى الفنان يحيى الفخرانى كأفضل ممثل في دراما شهر رمضان حسب رؤيته، قائلا:" لا تزال درجة عطاء الفخرانى للفن عالية بل وفى زيادة بالرغم من أن لياقته الجسدية لا تساعده".



وأضاف الشناوى خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أما بالنسبة للفنان عادل إمام وتجسيده لشخصية صحفى بمسلسل "عوالم خفية"، ليس له علاقة بالصحافة المعروفة، مشيرا إلى عطاء الفنان عادل إمام للفن قل كثيرا ولكنه مازال يلقى قبولا كبيرا من الجمهور.



وأكد "الشناوى" أن سيطرة الفنان عادل إمام على الفن لمدة تزيد عن 40 عاما مع استمراره بمكانته فى المرتبة الأولى، مشيرا إلى أنه لم يستطيع أى ممثل آخر في العالم أن سيطر على المرتبة الأولى للفن مده كبيرة كما فعل إمام.