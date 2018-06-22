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مصطفى بكرى: حركة المحافظين الأسبوع المقبل.. فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 01:03 ص
مصطفى بكري
مصطفى بكري
إسلام الطوانسي
أكد الإعلامى مصطفى بكرى أنه من المنتظر الإعلان عن حركة المحافظين الأسبوع المقبل وتشمل 12 محافظا، كما تشمل نواب للمحافظين، مؤكدًا أن المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الجديد قد أعد قائمة بالمرشحين.

وأضاف بكرى: مقدم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، «أن الحركة تشمل شبابا وسيدتين، بالإضافة لقيادة أمنية كبرى ستتولى قيادة إحدى محافظات القاهرة الكبرى، بالإضافة لتولى أحد محافظى الصعيد قيادة محافظة بالقاهرة الكبرى، وسيلى ذلك إجراء حركة محليات تشمل 184 رئيس مركز، و214 رئيس مدينة، و411 رئيس وحدة قروية.

وأضاف بكرى في برنامجه «حقائق وأسرار»، بقناة «صدى البلد» أن الحكومة ستعلن بيانها السبت بعد القادم، وسوف يتم تشكيل لجنة برئاسة أحد وكلاء رئيس مجلس النواب لمناقشة بيان الحكومة، مؤكدا أن برنامج الحكومة الجديدة يحتاج إلى تصويت 300 نائب لصالحه ، وفى حالة عدم الموافقة تقدم الحكومة استقالتها، ويكلف رئيس الجمهورية حزب الأغلبية فى البرلمان بتشكيل الحكومة.

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