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هشام يكن: التركيز هو ما ينقص لاعبي المنتخب المصري..فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر الأسبق، إن التركيز كان ينقص المنتخب الوطني في كأس العالم، مشيرًا إلى أن "الأخطاء بسبب الإدارة وسوء التنظيم".

وأضاف "يكن"، في برنامج "هنا روسيا" على قناة "ten"، أنه "كان هناك تسيب كبير في معسكر المنتخب أدى إلى تشتيت اللاعبين، كما أنهم لم يظهروا بالشكل المطلوب في المباراتين"، مشيرًا إلى أن "كوبر لم يحضر البديل لصلاح، وفكره الدفاعي يحتاج لتطوير".

وتابع أن "كوبر لم يكن لديه خطط هجومية في ظل غياب صلاح، ونحتاج للانتصار المعنوي في مباراة السعودية، ويجب أن يكون لدينا معسكر مقفول".

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