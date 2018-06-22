ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

تعرف على طرق علاج الأكياس الدهنية في المنزل

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يصاب البعض بظهور الأكياس الدهنية " الدمامل " بمناطق الجسم المختلفة، ويقول المعالج بالطب البديل " محسن النادي " أنها تنتشر بين الرجال والنساء، ولكن الرجال أكثر عُرضةً لها؛ لأنهم يمتلكون مناطق شعريةٍ أكثر من النساء، كما تزيد فرصة ظهورها عند المراهقين والشباب؛ نتيجة كثرةِ إفرازات الغدد لديهم ، من طرق علاج الأكياس الدهنية ما يلي :-

· علاجه باستخدام المضادات الحيوية لمنع تجمع الدهون .

· دَهن الأكياس الدّهنية بهلام الألوة فيرا؛ فهو مضاد للجراثيم ويبرد المنطقة المصابة، ويعالج الالتهابات التي قد تتواجد.

· تمرير قطنة مغمسة بخل التفاح على الأكياس الدهنية؛ فهو يساعِد على التخلص منها.

· الإكثار من تناول الكركم مع الأطعمة؛ فمادة الكركمين الموجودة فيه تنقي الدم وتعالج انسداد مسامات الجلد، كما يمكن تحضير معجون منه ودهن الأكياس الدهنية من الخارج.

· تناول الأقراص التي تحتوي على لقاح النحل؛ فهو علاج طبيعي للأكياس الدهنية، ويقي من الإصابة بها.

ترشيحاتنا

وزير الداخلية الإيطالي: سفن إنقاذ المهاجرين لن تطأ ترابنا

سقوط الكبار في المونديال.. الأرجنتين تنهار.. وفرصة أخيرة لـ البرازيل وألمانيا.. فيديو

شادي عيسى: المنتخبات العربية بحاجة إلى طبيب نفسي قبل الحلول الفنية..فيديو

هل الكلب نجس وهل تجوز التجارة فيه؟..الإفتاء تجيب

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

السعودية: سنتخذ خطوات قانونية ضد beIN SPORTS

#السيسي_زعيمي_وافتخر.. هاشتاج يتصدر تويتر ويكسر حاجز الـ 35 ألف تغريدة

العدس دواء طبيعي لهذه الأمراض

رئيسة الوزراء النيوزيلندية تنشر صورة لمولودتها الجديدة مع رفيقها

جاكيت ميلانيا ترامب خلال زيارتها لأطفال اللاجئين يثير غضب رواد مواقع التواصل

خالد يوسف: أشكر الرئاسة على دعمى لعرض فيلم كارما.. فيديو

هبة مجدى تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

فيديو

شادي عيسى: المنتخبات العربية بحاجة إلى طبيب نفسي قبل الحلول الفنية..فيديو
طارق الشناوي: الفخراني أفضل ممثل دراما في شهر رمضان
وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي.. فيديو
أدموند غريب يتوقع أسباب زيارة مستشار ترامب لموسكو الأسبوع المقبل..فيديو
عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟