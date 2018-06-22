تعرف على طرق علاج الأكياس الدهنية في المنزل
الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:59 ص
يصاب البعض بظهور الأكياس الدهنية " الدمامل " بمناطق الجسم المختلفة، ويقول المعالج بالطب البديل " محسن النادي " أنها تنتشر بين الرجال والنساء، ولكن الرجال أكثر عُرضةً لها؛ لأنهم يمتلكون مناطق شعريةٍ أكثر من النساء، كما تزيد فرصة ظهورها عند المراهقين والشباب؛ نتيجة كثرةِ إفرازات الغدد لديهم ، من طرق علاج الأكياس الدهنية ما يلي :-
· علاجه باستخدام المضادات الحيوية لمنع تجمع الدهون .
· دَهن الأكياس الدّهنية بهلام الألوة فيرا؛ فهو مضاد للجراثيم ويبرد المنطقة المصابة، ويعالج الالتهابات التي قد تتواجد.
· تمرير قطنة مغمسة بخل التفاح على الأكياس الدهنية؛ فهو يساعِد على التخلص منها.
· الإكثار من تناول الكركم مع الأطعمة؛ فمادة الكركمين الموجودة فيه تنقي الدم وتعالج انسداد مسامات الجلد، كما يمكن تحضير معجون منه ودهن الأكياس الدهنية من الخارج.
· تناول الأقراص التي تحتوي على لقاح النحل؛ فهو علاج طبيعي للأكياس الدهنية، ويقي من الإصابة بها.