رئيس مجلس النواب: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة فى تاريخ الوطن.. فيديو

كشف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن تفاصيل زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل واجتماعه بأعضاء البرلمان الأوروبى، موضحا أن الجميع يدرك الآن أن مصر تغيرت كثيرًا عقب ثورة 30 يونيو والتى كانت بمثابة لحظة فارقة فى تاريخ الوطن.



وأضاف عبدالعال فى تصريحات خاصة لمراسل «صدى البلد» ببرنامج «حقائق وأسرار»، أن الجميع داخل هذا الوطن له الحق فى حياة أفضل، مشيرًا إلى أنه ناقش ملف حقوق الإنسان فى مصر خلال الزيارة وأكد لأعضاء البرلمان الأوروبى انها مرتبطة دائمًا بالأوضاع الأمنية والاقتصادية، والاجتماعية.



وأشار عبد العال إلى تأكيده على وجود تطور فى حقوق الإنسان داخل مصر عن ذى قبل، وأنها تشبه لحد كبير مامرت به من تطور فى أوروبا.



وأوضح عبد العال أن هناك حالة من التفهم داخل البرلمان الأوروبى للأوضاع التى عاشتها مصر خلال الفترة الماضية، مشددًا على إشادة الجميع بتواجد 8 وزيرات داخل الحكومة، بالإضافة إلى أن نصف أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية من السيدات.



واستنكر عبدالعال عدم وجود اعتراف رسمى من قبل شريحة كبيرة من الدول وإقرار بإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن البرلمان الأوروبى لم يصدر قرارا بذلك لاعتبارات سياسية، مطالبًا الجميع بدعم الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.



