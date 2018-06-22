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رياضة البرلمان: كوبر لا يصلح لتدريب المنتخب المصري..فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:29 ص
هيكتور كوبر مدرب
هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصرى
عبد الخالق صلاح
قال النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن "هيكتور كوبر لا يصلح لتدريب المنتخب المصري".

وأضاف في برنامج "هنا روسيا" على قناة "ten"، أن "أهم إيجابيات المنتخب هي الوصول لكأس العالم، والأخطاء التي وقعنا فيها هي استمرار كوبر في تدريب المنتخب، ونقدم له الشكر على الوصول بنا إلى كأس العالم ولكن طريقته لا تصلح أي فريق في المونديال".

وتابع: "كوبر أثبت فشله حتى لو فاز على السعودية، واللاعبون الذين لا يصلحون للمنتخب يجب استبعادهم، والاختيارات بعد ذلك تكون دقيقة، ونختار مدربًا عالميًا للمنتخب، وأن نكثر من المباريات الودية مع الفرق العالمية"

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