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خالد عامر: لاكازيت مهاجم قوي وظلم في استبعاده من قائمة فرنسا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:31 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الناقد الرياضي، خالد عامر إن "إيكردي لاعب الأرجنتين كان يستحق التواجد في المونديال، وغيرهم من اللاعبين الذي كان ينبغي تواجدهم ولكن تم استبعادهم من قائمة المنتخب في كأس العالم".

وتابع عامر، في برنامج "هنا روسيا" على قناة "ten"، أن "كرواتيا تميزت أمام الأرجنتين بخط وسط قوي جدًا عكس التغييرات السلبية التي ظهرت على الأرجنتين"، مشيرًا إلى أن "لاكازيت مهاجم وظلم في استبعاده من قائمة فرنسا بالمونديال".

وأوضح:"هناك لاعبين مميزين ظلموا بخروجهم من حسابات مدرب الأرجنتين خلال كأس العالم أمثال ديبالا وإيكاردى".

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