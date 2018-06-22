مستشفى المحلة يستقبل 34 حالة تسمم جماعي في حفل زفاف عروسين

استقبلت مستشفى المحلة العام، 34 حالة تسمم غذائى من قرية العامرية مركز المحلة الكبرى، نتيجة تناول طعام فاسد فى حفل زفاف.



وتم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى بحضور الدكتور جمال شادى مدير عام المستشفى دكتور رضا توكيل المدير المناوب ورئيس قسم الاستقبال، حيث أكد مدير المستشفي أنه تم التعامل مع الحالات وعمل اللازم سواء قسم الاستقبال أو الأقسام الداخلية، مشيرا إلى أنه تم أخذ عينات من الطعام والمياه من مكان الحادث بمعرفة القسم الوقائي بالإدارة الصحية.



من جانبه قام قسم الوقائي بالإدارة الصحية برئاسة الدكنور سيد قاعود بمتابعة الإجراءات الوقائية اللازمة وقد تماثل الجميع للشفاء بعد أخذ العلاج والمحاليل ولم يتبق سوى 11 حالة بقسم الباطنة والأطفال، كما تفقد مدير عام المستشفى جميع الحالات بالقسم الداخلى للاطمئنان عليها بصحبة الأخصائيين.

