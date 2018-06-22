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فن

رئيس النقابات الفنية:أرفض أى إهانة وجهت للفنانين وسألجأ للقضاء

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:57 ص
صدى البلد
سمر سعد
أعرب المخرج عمر عبد العزيز رئيس النقابات الفنية الثلاثة عن غضبه بسبب الإهانة التي تعرض لها وفد الفنانين الذين سافروا لروسيا لدعم المنتخب كرة القدم المصرى .

وكتب عمر على صفحته على الفيس بوك " كلنا في حزن للهزيمة الثانية، ولكن عندما يكون اللاعبين نجوم إعلانات وبرامج. والمشجعين فنانين ونواب الشعب فلا تعليق. وكنت أقصد أن هناك تبادلا للأدوار بين لاعبي الكره وبعض الفنانين ونواب مجلس الشعب. وأيدني من أيدني وهاجمني بشدة بعض الزملاء الفنانين من موسكو. حتي أن بعضهم كتب وقال ( يعني لو جاءتك دعوة ماكنتش حتروح ) ورديت أنه قد جاءتني عدة دعوات ورفضتها لأني لم أسافر في حياتي على حساب دولتي ولا أقبل أي دعوة إلا إذا كانت من مهرجان أو تجمع يخص مهنتي.

وأضاف ورغم هجوم بعض من سافروا علي ماكتبت ولكني ارفض وبشدة الهجوم على الفنانين والتطاول عليهم لأنهم قبلوا دعواتهم لموسكو فلقد فوجئت بوابل من السباب والشتائم والهجوم عليهم بألفاظ يحاكم عليه القانون.

وأكمل وأنا هنا بصفتي الشخصية كمخرج سينمائي وبصفتي العامة كرئيس لاتحاد النقابات الفنيه أقف بجانب زملائي وبقوة رافضا كل ماقيل في حقهم وسوف أتشاور مع السادة القانونيين بالاتحاد والنقابات للدفاع عن أي إساءة لحقت بالزملاء بالطريق القانوني.  ويعز علي أن الخلاف في الرأي يتحول إلى هجوم بذيء. فمن حقي أن أختلف معك ولكن ليس من حقي أن اتطاول عليك
وارجو ان يتوقف الامر عند هذا الحد لأنه في طريقه إلى ساحة القضاء العادل.

من المعروف ان الناقدة ماجدة خيرالله وجهت انتقاد لاذع لوفد الفنانين الذين سافروا روسيا من ايام بل ووصفتهم بالفاظ غير لائقة .

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