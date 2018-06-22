أهالي قرية سرنجا يستغيثون برئيس الوزراء لإنهاء مشروع الصرف المغطى
الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:20 ص
المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
تلقى موقع صدي البلد شكوى من عدد من أهالي قرية كفر سرنجا بميت غمر الدقهلية، مطالبين باستكمال مشروع الصرف المغطى بالقرية لعدد ٤ أحواض من أراضي القرية بمساحة ٤٠٠ فدان تقريبا .
وأوضحت الشكوى أن عدم استكمال المشروع أدى إلى تلف معظم المحاصيل الزراعية بهذه المساحة .
وقال عطا السيد عطا من أهالي القرية أنهم تقدموا بأكثر من شكوى وتم المعاينة عن طريق إدارة ميت غمر ولم يتم عمل شيء حتى الآن .
واستغاث عطا برئيس الوزراء والمحافظ للانتهاء من المشروع لعدم تلف محاصيل أخرى مشيرا إلى أنهم تقدموا بشكوى لرئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى ولَم يفعل شيئا.