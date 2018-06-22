أهالي قرية سرنجا يستغيثون برئيس الوزراء لإنهاء مشروع الصرف المغطى

تلقى موقع صدي البلد شكوى من عدد من أهالي قرية كفر سرنجا بميت غمر الدقهلية، مطالبين باستكمال مشروع الصرف المغطى بالقرية لعدد ٤ أحواض من أراضي القرية بمساحة ٤٠٠ فدان تقريبا .



وأوضحت الشكوى أن عدم استكمال المشروع أدى إلى تلف معظم المحاصيل الزراعية بهذه المساحة .



وقال عطا السيد عطا من أهالي القرية أنهم تقدموا بأكثر من شكوى وتم المعاينة عن طريق إدارة ميت غمر ولم يتم عمل شيء حتى الآن .



واستغاث عطا برئيس الوزراء والمحافظ للانتهاء من المشروع لعدم تلف محاصيل أخرى مشيرا إلى أنهم تقدموا بشكوى لرئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى ولَم يفعل شيئا.

