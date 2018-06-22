فى عيد ميلاده..تعرف على سر باروكة أشرف عبد الغفور

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أشرف عبد الغفور والذي اشتهر بتقديم الأدوار التاريخية والاجتماعية والدينية الهامة على مدار مشواره الفنى، كما رأس أشرف عبد الغفور نقابة المهن التمثيلية لأكثر من عام وجاء خلفا له أشرف زكى .



واشتهر أشرف عبد الغفور بارتداء باروكة للشعر على رأسه فى كل حياته سواء العملية أو الشخصية ولكن اضطر عبد الغفور أن يظهر بدون باروكة فى بعض أعماله الفنية وجاء شكله مختلف تماما .



وآخر الأعمال التي ظهر بها بدون باروكة مسلسل "طاقة نور"، والذى يقوم ببطولته النجم هانى سلامة.



وظهر أشرف فى بعض كواليس المسلسل، وهو يتخلى عن تلك "الباروكة"، ويقوم بارتدائها مرة أخرى، وذلك ضمن أحداث المسلسل الذى سيعرض فى رمضان المقبل، وهو من إنتاج تامر مرسى .