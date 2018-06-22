أدموند غريب يتوقع أسباب زيارة مستشار ترامب لموسكو الأسبوع المقبل..فيديو

قال إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة واشنطن، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد عبر قبل وبعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة عن رغبته فى تحسين العلاقات مع روسيا ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة مشتركة وبالفعل قد حدثت.



وأضاف غريب خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "اون لايف" أن توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو بدأ مبكرا حيث كانت هناك اتهامات من قبل المؤسسة الأمريكية حول تواطؤ حملة ترامب الانتخابية وروسيا، الأمر الذي خلَف الكثير من التداعيات السلبية المستمرة إلى الآن ، لافتا إلى وجود حرب أهلية بين المؤسسة والرئيس ترامب وأنصاره .



وأوضح "غريب" أنه من المثير أيضا أن ترامب سيرسل مستشاره لشئون الأمن القومى إلى موسكو ويعتقد أن ذلك لترتيب لقاء بين الرئيسين أما قبل عقد لقاء قمة شمال الاطلسى أو بعد زيارته إلى لندن فى 13 يوليو القادم،مضيفا ننتظر الآن ماذا ستكون نتائج هذه القمة هل هي إعلامية لأخذ الصور؟ أو سيكون هناك ملفات حقيقية سيتم مناقشتها.



وأكد "غريب" أنة بعض المحللين السياسيين بواشنطن يرون انهخ يجب تحسين العلاقات مع روسيا لان هناك بعض القضايا لا تستطيع واشنطن حلها منفردة ومنها الانتشار النووى لكوريا الشمالية