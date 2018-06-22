ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

التحالف الدولي يشن غارة ضد الجيش السوري ويسقط ضحايا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
حسن محرم
قتل جندي سوري على الأقل وأصيب 7 آخرين في غارة شنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن على موقع عسكري وسط سوريا.

وبحسب شبكة "سكاي نيو" فإن انفجارات وقعت في جنوب شرق صحراء تدمر على بعد 50 كلم من المدينة وغير بعيد عن التنف حيث يقيم التحالف قاعدة عسكرية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "تبعد النقطة العسكرية التي تم استهدافها فقط 20 كلم عن منطقة التنف".

وأضاف "لا يزال عدد القتلى قابلًا للازدياد لوجود جرحى بحالات خطرة".

وتأتي هذه الغارة بعد أربعة أيام من ضربة تم شنها مساء الأحد في بلدة الهري في محافظة دير الزور والمحاذية للحدود العراقية، ما أدى إلى مقتل 55 شخصا بينهم 16 مقاتلا مواليا للنظام السوري بحسب المرصد.


ترشيحاتنا

اليوم .. وصول أول وفد سياحي مجري لزيارة مسار العائلة المقدسة

هل الكلب نجس وهل تجوز التجارة فيه؟..الإفتاء تجيب

زينة: طلبت من خالد يوسف أداء دور مدينة فى فيلم كارما.. فيديو

الزمالك يطالب سفارتنا بزيمبابوى بإنهاء تأشيرة لاعب صن داونز

السعودية: سنتخذ خطوات قانونية ضد beIN SPORTS

قصة غلاف لـ التايم هز عرش ترامب

المشجعون السويسريون يحولون شوارع روسيا لمراحيض.. فيديو

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

أتلانتيك: محمد صلاح أيقونة المسلمين الرياضية في العصر الحديث

وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي

الشناوي أفضل حارس مرمى حتى ثامن أيام كأس العالم

تركيا: عملية أمنية كبيرة في فندق بإسطنبول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

فيديو

وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي.. فيديو
أدموند غريب يتوقع أسباب زيارة مستشار ترامب لموسكو الأسبوع المقبل..فيديو
عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي
رئيس مجلس النواب: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة فى تاريخ الوطن.. فيديو
خالد يوسف:عمرو سعد قدم أربع شخصيات فى فيلم كارما..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟