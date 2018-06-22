التحالف الدولي يشن غارة ضد الجيش السوري ويسقط ضحايا

قتل جندي سوري على الأقل وأصيب 7 آخرين في غارة شنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن على موقع عسكري وسط سوريا.



وبحسب شبكة "سكاي نيو" فإن انفجارات وقعت في جنوب شرق صحراء تدمر على بعد 50 كلم من المدينة وغير بعيد عن التنف حيث يقيم التحالف قاعدة عسكرية.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "تبعد النقطة العسكرية التي تم استهدافها فقط 20 كلم عن منطقة التنف".



وأضاف "لا يزال عدد القتلى قابلًا للازدياد لوجود جرحى بحالات خطرة".



وتأتي هذه الغارة بعد أربعة أيام من ضربة تم شنها مساء الأحد في بلدة الهري في محافظة دير الزور والمحاذية للحدود العراقية، ما أدى إلى مقتل 55 شخصا بينهم 16 مقاتلا مواليا للنظام السوري بحسب المرصد.





