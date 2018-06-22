تعليم البرلمان: ننظر بعناية فى المدارس اليابانية ونتمنى نجاحها

قال النائب الدكتور، جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إن اللجنة لم تطلع بعد بشكل رسمي على الاتفاقية الخاصة بالمدارس اليابانية المصرية، إلا أنه من المقرر أن تتسلم الاتفاقية، يوم السبت، على أن تتم مناقشتها يوم الأحد أو الاثنين المقبلين.



وأشار "شيحة" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن اللجنة ستنظر بكل عناية وتقوم بدراسة دقيقة للاتفاقية الخاصة بالمدارس المصرية اليابانية، والقروض التى تريد الحكومة المصرية إجرائها لدعم هذه المدارس، والمقدرة بحوالى 200 مدرسة.



ولفت رئيس تعليم البرلمان، إلى أن تأجيل دخول المدارس اليابانية المصرية العام الماضي، كان راجعا إلى حرص الدولة على أن تكون التجربة تليق باسم مصر ومكانتها، باﻹضافة إلى أن هناك عوامل أخري أدت إلى هذا التأجيل.



وعبر جمال شيحة عن أمله فى نجاح تجربة المدارس اليابانية المصرية، وأن تكون إضافة حقيقية للتعليم المصري، وهو أمر يسعى إليه البرلمان المصري.



كان مجلس الوزراء قد وافق_ فى وقت سابق_ على القرار الجمهوري، بالحصول على قرض ميسر من المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، لدعم المدارس اليابانية بقيمة 168 مليون دولار وبفترة سماح 10 سنوات وبفائدة 1%، ويسدد على 20 سنة.



ويهدف القرض إلى إنشاء 200 مدرسة يابانية، ويأتي استكمالا لقرض آخر كان موقعا مع وزارة التعليم العالي يتضمن 20 مليون دولار لتدريب المعلمين، لكن القرض الجديد غير قاصر على تدريب المعلمين ويمكن استخدامه في التجهيزات الفنية.

