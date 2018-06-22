ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير الداخلية الإيطالي: سفن إنقاذ المهاجرين لن تطأ ترابنا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:20 ص
صدى البلد
حسن محرم
أكد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني أن سفن المنظمات غير الحكومية "لن تطا التراب الإيطالي" في إشارة إلى سفينة تحمل العلم الهولندي في المتوسط منعت تدخل قوات خفر السواحل الإيطالية والليبية لإرجاع مهاجرين من العبور إلى أوروبا.

وقال سالفيني:" التدخل استحال بسبب هؤلاء المتطوعين الزائفين، وأن السلطات الهولندية مستعدة للتماشي على خطانا"، بحسب ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.

وأضاف: «لقد أرسلنا مذكرة رسمية من وزارة الشؤون الخارجية إلى هولندا».

وتابع: «أنا غاضب، أبتسم، أتحلى بالصبر، لكنني سئمت من السخرية بي، في عرض البحر المتوسط هناك منظمة (لايف لاين) غير الحكومية، التي تحمل الراية الهولندية، التي قامت عنوة بتحميل 224 من المهاجرين غير الشرعيين في المياه الليبية، بينما كان رجال خفر سواحلنا يقولون لهم: لا تتحركوا، اتركوا الأمر لليبيين، مبينًا أن الرسالة نفسها وردتهم من الليبيين».

وهاجم سالفيني المنظمة الهولندية بالقول أنها تدخلت بالقوة لشحن كمية من اللحم البشري، معرضين حياة المهاجرين للخطر".

ترشيحاتنا

وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي.. فيديو

#السيسي_زعيمي_وافتخر.. هاشتاج يتصدر تويتر ويكسر حاجز الـ 35 ألف تغريدة

جاكيت ميلانيا ترامب خلال زيارتها لأطفال اللاجئين يثير غضب رواد مواقع التواصل

الحزن يسيطر على أبو في عزاء والده.. فيديو

رئيس مجلس النواب: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة فى تاريخ الوطن.. فيديو

شادي عيسى: المنتخبات العربية بحاجة إلى طبيب نفسي قبل الحلول الفنية..فيديو

مرور القاهرة: اليوم إغلاق جزئى بكوبرى 15 مايو لإصلاح الفواصل

إيهاب الكومى: ما حدث بمعسكر المنتخب فضيحة ..فيديو

سقوط الكبار في المونديال.. الأرجنتين تنهار.. وفرصة أخيرة لـ البرازيل وألمانيا.. فيديو

محمود عامر يرد على انتقاد ماجدة خير الله لوفد الفنانين بروسيا

سامباولي: أنا المسئول عن هزيمة الأرجنتين أمام كرواتيا

قصة غلاف لـ التايم هز عرش ترامب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

الزمالك يتلقى إخطارا من المغرب بعرض بازل لضم حميد أحداد

فيديو

شادي عيسى: المنتخبات العربية بحاجة إلى طبيب نفسي قبل الحلول الفنية..فيديو
طارق الشناوي: الفخراني أفضل ممثل دراما في شهر رمضان
وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي.. فيديو
أدموند غريب يتوقع أسباب زيارة مستشار ترامب لموسكو الأسبوع المقبل..فيديو
عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟