وزير الداخلية الإيطالي: سفن إنقاذ المهاجرين لن تطأ ترابنا

أكد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني أن سفن المنظمات غير الحكومية "لن تطا التراب الإيطالي" في إشارة إلى سفينة تحمل العلم الهولندي في المتوسط منعت تدخل قوات خفر السواحل الإيطالية والليبية لإرجاع مهاجرين من العبور إلى أوروبا.



وقال سالفيني:" التدخل استحال بسبب هؤلاء المتطوعين الزائفين، وأن السلطات الهولندية مستعدة للتماشي على خطانا"، بحسب ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.



وأضاف: «لقد أرسلنا مذكرة رسمية من وزارة الشؤون الخارجية إلى هولندا».



وتابع: «أنا غاضب، أبتسم، أتحلى بالصبر، لكنني سئمت من السخرية بي، في عرض البحر المتوسط هناك منظمة (لايف لاين) غير الحكومية، التي تحمل الراية الهولندية، التي قامت عنوة بتحميل 224 من المهاجرين غير الشرعيين في المياه الليبية، بينما كان رجال خفر سواحلنا يقولون لهم: لا تتحركوا، اتركوا الأمر لليبيين، مبينًا أن الرسالة نفسها وردتهم من الليبيين».



وهاجم سالفيني المنظمة الهولندية بالقول أنها تدخلت بالقوة لشحن كمية من اللحم البشري، معرضين حياة المهاجرين للخطر".