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أخبار العالم

تمديد حبس رئيس فرع منظمة حقوقية بتركيا بدعوى "الإرهاب"

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:15 ص
منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية
أ ش أ
أعلنت منظمة العفو الدولية أن محكمة تركية مددت حبس رئيس فرع المنظمة في تركيا على ذمة محاكمته عن تهم "بالإرهاب".

واعتبر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم /الخميس/ - أن قرار المحكمة التركية مفجع، واصفا تزييفها للعدالة.

ويواجه رئيس فرع المنظمة في تركيا تانر كيليش محاكمة عن تهم بالإرهاب مثل عشرة نشطاء حقوقيين آخرين بتهمة دعم المعارض التركي فتح الله جولن.

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