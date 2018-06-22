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أخبار العالم

استقبال 20 ألف طفل مهاجر في قواعد عسكرية أمريكية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:58 ص
طفل مخيمات
طفل مخيمات
أ ش أ
طلبت وزارة الصحة الأمريكية من البنتاجون الإعداد لاستقبال نحو 20 ألف طفل مهاجر في قواعد أمريكية، بعد أن دخلوا أراضي الولايات المتحدة من دون أولياء أمورهم.

وكانت وزارة الصحة الأمريكية تنوي منذ أسابيع استخدام عدد من القواعد العسكرية الأمريكية، لإيواء مهاجرين من القصر وصلوا بمفردهم إلى أمريكا للالتقاء بأقرباء لهم.حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز"  الخميس.

وفي هذا الصدد أشار مسؤول أمريكي إلى أنه تم اختيار 3 قواعد، بينها اثنتان في تكساس وواحدة في آركنسو.

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