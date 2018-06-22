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كأس العالم

أجاي يوجه رسالة لجماهير الأهلي من معسكر برج العرب

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:59 ص
أجاي
أجاي
ياسمين تيسير
حرص جونيور أجاي نجم الأهلي على طمأنة جماهير القلعة الحمراء مؤكدا أن الأمور تجري على خير ما يرام بمعسكر الفريق ببرج العرب وسيحقق الفريق كافة البطولات المقبلة.

ونشر أجاي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة له من معسكر الفريق و علق :"صدقوا فانا أصدق ..الفريق سيحقق كافة البطولات ...الأهلي اعمل بجد والعب جيدا ".

يذكر أن الأهلي بمعسكر مغلق حاليا بدون لاعبيه الدوليين ببرج العرب تحت قياد كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق .

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