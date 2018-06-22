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أخبار العالم

الجزائر تقطع الإنترنت عن جميع أنحاء البلاد خلال امتحانات الثانوية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:20 ص
صدى البلد
حسن محرم
اتخذت السلطات الجزائرية حلا جذريا لمنع الغش خلال امتحانات الثانوية العامة من خلال قطع الإنترنت بشكل عام عن كل أنحاء البلاد.

وذكرت موقع "بروت" الفرنسية أن السلطات قررت قطع جميع الإنترنت، سواء للهواتف أو الثابت.

وأعلنت وزيرة الاتصالات الجزائرية، هودة إيمان فرعون:" سوف نقطع خدمة الإنترنت لمدة ساعة في بداية كل امتحان"، موضحة أن القرار سيطبق حتى انتهاء امتحانات الثانوية.

وتابعت الوزيرة بالقول أنه صراحة، هذا الإجراء ليس عمليا للأشخاص الذين يستخدمون الانترنت وأن الجميع سيتضايق قليلا، لكن أولادنا يستحقون أن نكون متضايقين لهم، ونكون مستعدين لإعطاء حياتنا لهم.

ويأتي هذه الإجراءات مع حدوث تسريب شامل للامتحانات الثانوية على مواقع التواصل خلال الأعوام الماضية والتي تسببت في مشكلة سياسية وحرج للسلطة، لاسيما عام 2016.

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