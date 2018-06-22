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منوعات

نفوق غوريلا أتقنت الحديث مع البشر بلغة الإشارة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:05 ص
غوريلا
غوريلا
رويترز
قال معهد كاليفورنيا يوم الخميس إن الغوريلا كوكو التي يقال إنها أتقنت لغة الإشارة الأمريكية نفقت عن عمر 46 عاما.

وأضاف المركز الذي عكف على دراسة الغوريلا في بيان "يؤسف مؤسسة الغوريلا أن تعلن رحيل محبوبتنا كوكو" مضيفا أن الغوريلا نفقت أثناء نومها.

وكانت كوكو ضمن عدد قليل من الثدييات ضمن رتبة الرئيسيات يمكنها التواصل باستخدام لغة الإشارة. ومن بين تلك الثدييات أيضا أنثى الشمبانزي واشو بولاية واشنطن وذكر إنسان الغاب تشانتك في أتلانتا.

وقال القائمون على رعاية الغوريلا كوكو إنها كانت تفهم أيضا بعض الحديث باللغة الإنجليزية.

ورغم تشكيك بعض العلماء في استخدام كوكو للغة الإشارة فإن الغوريلا التي تنتمي لسلالة السهول الغربية أصبحت سفيرة لنوعها الذي تهدد بقاءه عمليات قطع الأشجار والصيد الجائر في موطنه الأصلي بوسط أفريقيا.

وولدت الغوريلا كوكو في حديقة حيوان سان فرانسيسكو في الرابع من يوليو تموز عام 1971. وقالت المؤسسة إن عالمة تدعى فرانسين "بيني" باترسون بدأت في تدريب كوكو بعد عام من مولدها وعلمتها لغة الإشارة.

وظهرت الغوريلا في العديد من الأفلام الوثائقية كما ظهرت مرتين على غلاف مجلة ناشونال جيوجرافيك وكانت إحداها في أكتوبر تشرين الأول عام 1978 في صورة التقطتها كوكو لنفسها في المرآة.

وفي 1998، ذاع صيت كوكو على شبكة الإنترنت بفضل ما وصف بأنه أول حوار "بين الأنواع"، حيث جرى بث تعليقات للغوريلا عبر مترجم بشري مثل "أحب المشروبات" لعشرات الآلاف من المشاركين عبر الإنترنت.

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