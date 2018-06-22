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محافظات

الغرفة التجارية بكفر الشيخ: حريصون على ضبط أسعار السلع بالأسواق

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:06 ص
المهندس أحمد الرفاعي
المهندس أحمد الرفاعي
محمود زيدان
قال المهندس أحمد الرفاعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن دور الغرفة عقب قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، هو خلق التوازن الموجود في السوق حتى لا يتأثر المواطن العادي باختفاء سلعة أو ارتفاع سعرها طالما أنها لم تتأثر بالأسعار الجديدة.

وأضاف "الرفاعي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الغرفة التجارية عقد اجتماعًا بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، وكافة الجهات التنفيذية والرقابية، بهدف مناقشة آليات ضبط السوق والحفاظ على الأسعار – بقدر الإمكان- سواء تعريفة النقل الجديدة أو اسطوانات البوتاجاز، ومتابعة تنفيذ ذلك.

وأشار إلى أن الاجتماع شارك فيه أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب التجارية النوعية مثل شعبة المواد البترولية وشعبة المخابز وشعبة المواد التموينية، للوصول إلى حلول لضبط أسعار السلع بالأسواق، موضحًا أن ذلك من منطلق الحرص الوطني والانتماء لهذا البلد.

وقال "الرفاعي" إن التاجر إذا كان يتاجر في سلعة واحدة فإنه مستهلك لأكثر من 2000 سلعة أخرى، فإن الحفاظ على السوق أمر ضروري مطلوب، لافتًا إلى أن الغرفة نظمت معرض "أهلا رمضان"، خلال شهر رمضان بنسبة تخفيضات 30 %، وهو ما أدى إلى خفض أسعار السلع في الأسواق المنافسة.

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