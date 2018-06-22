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أخبار العالم

الجيش اليمني يقطع خط إمدادات هامة للحوثيين ويقتل 12 مسلحا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:16 ص
صدى البلد
حسن محرم
تمكنت قوات الجيش اليمني، المدعوم من قوات التحالف العربي، من قطع خط إمداد هام للحوثيين في محافظة صعدة، بالسيطرة على الخط الدولي الرابط بين مران والملاحيظ بمديرية الظاهر.

وتزامن هذا الحدث مع مقتل 12 مسلحا من ميلشيات الحوثي الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة صعدة، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال قائد لواء القوات الخاصة العميد الركن عادل المصعبي، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش تمكنت من الوصول إلى الخط الرابط بين محافظة صعدة ومثلث الملاحيظ حرض وقطعت الإمداد عن المليشيا الانقلابية في حرض والملاحيظ، وتم تدمير آليات عسكرية للمليشيا.

من جهة أخرى، أعلن محافظ البيضاء ناصر السوادي تحرير مديرية نعمان بشكل كامل بعد تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير عقبة القنذع والجريبات ومفرق البديع وصولا الى منطقة الغول اخر مناطق مديرية نعمان.

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