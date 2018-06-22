مع انتشار طفايات الحريق "المغشوشة".. تعرف على شراء الأصلية وطرق كشف "المضروب" وأسعارها تتراوح من 135 -800 جنيه

ضبط أكثر 15 ألف قطعة مغشوشة تستخدم في طفايات الحريق

عدد المركبات المرخصة حتى نهاية عام 2016 بلغت 9.4 مليـون مركبة

تاجر: مصانع وورش بير سلم تقوم بتصنيع طفايات حريق بأوزان مختلفة



تعرض "أ. م" لحادث حريق بسيارته، عندما ألقي شخص بسيجارة على مقربة من "تانك" السيارة، وكان بها بقايا "تفويل "السيارة، وعندما بدأت في استعمال طفاية الحريق، فوجئ بأن الطفاية لا تساعد على الإطفاء، رغم أنه قام بشرائها منذ شهرين، من أحد أكشاك بيع الطفايات بشارع الجمهورية بمنطقة وسط البلد، ولم يعلم أنها "مقلدة" وغير مطابقة للمواصفات، وساعده المحيطين في إطفاء النيران بسرعة.



وأضاف: "أنا اشترتها بـ 140 جنيها من صاحب الكشك، وأكد لي أنها مضمونة وبافاريا الأصلي، ورغم علمي ان الطفاية سعة كيلو سعرها الأصلي حوالي 350 جنيه، وفعلا ركبتها وجددت الرخصة، لأن أهم شروط تجديد رخصة السيارة على حسب قانون إدارة المرور وجود طفاية حريق داخل السيارة، وتكون صالحة الاستخدام ومناسبة تمامًا للسيارة، وأن أستطيع أن أحمل الطفاية بطريقة صحيحة ويستخدمها بطريقة جيدة وسرعة فائقة".



ويقول "أ. م" نهاية العام الماضي ضبطت مصنعًا غير مرخص لإنتاج طفايات الحريق بمنطقة الوراق، يقوم بتجميع كميات كبيرة من طفايات الحريق منتهية الصلاحية، ويعيد تعبئتها ببودرة تستخدم في أعمال الدهانات، تساعد على الاشتعال، وتم ضبط مدير المصنع و700 طفاية حريق غير صالحة للاستخدام، ونصف طن بودرة خاصة بأعمال الإنشاءات.



طفايات مغشوشة



وخلال العام الماضي، تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 15 ألف قطعة مغشوشة تستخدم في طفايات الحريق، و6 أطنان بودرة مغشوشة، ونحو 1200 طفاية حريق مغشوشة، خلال ضبطيات لعدد من ورش مصانع إنتاج طفايات الحريق غير مطابقة لمواصفات السلامة والأمان، وهذه المصانع عبارة عن ورش غير مرخصة بمنطقة شبرا الخيمة ومسطرد والخانكة، وتقوم بتقليد المصانع العالمية والحاصلة على ثقة المشتري مثل (فيرا – ميتوري – مصنع 99 الحربي)، ووضع نفس العلامات التجارية والعالمية المستخدمة للماركات الأصلية على منتجاتها المغشوشة، رغم انها غير مطابقة لأدنى درجات الأمان والجودة والسلامة.



مكونات الطفايات



ويتحدث محمد عبد السميع، صاحب معرض لمستلزمات مكافحة الحرائق، أن تلك الطفايات المغشوشة تكون معبئة من الجبس والسي بي داك والرمل ومواد ليست لها علاقة بمواد الإطفاء، وتنفجر مباشرة عند الاستخدام، وتكون لديها شهادات ضمان مزورة للمصانع الكبيرة، وتضع ملصقات مدون عليها بيانات وعلامات تجارية وهمية لماركة مسجلة، لإيهام المستهلك بأنها طفايات أصلية بدون ترخيص من وزارة الصناعة.



عدد المركبات



وأعلن الجـهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المركبات المرخصة حتى نهاية عام 2016 بلغت 9.4 مليـون مركبة، و أعداد حوادث الحريق لعام 2016، بلغ إجمالى الحوادث 45.697 حادث حريق، منها ما شبت بوسائل المواصلات، والتى بلغ عددها 2441 حادثًا بنسبة 5.3% من إجمالى حوادث الحريق.



ديكور للجان المرور



وكشف تاجر مهمات السلامة ومكافحة الحرائق، أن "مصانع وورش بير سلم التى تقوم بتصنيع طفايات حريق بأوزان مختلفة، ووضع علامات تجارية شهيرة عليها، ومواد لا تصلح لإطفاء الحريق إن لم تكن تساعد على زيادة اشتعالها، ثم بيعها للناس باعتبارها صالحة، واغلب المقبلين من سائقي التاكسي والميكروباصات، ويبحثوت عنها ديكور من أجل لجان المرور والصيانة والأمان فقط، لذلك يبحثون عن الطفايات رخيصة السعر، ولكن للاسف أنتشر بيع وتداول تلك الطفايات المغشوشة، لأصحاب العربات الملاكي، ولا يمكنهم التفرقة بين الاصلي والمغشوش، لانها تحمل نفس البيانات والملصقات لمصنع بافاريا او الانتاج الحربي".



"علي المواطن العادي أن يقوم بشراء من محل مرخص ومعتمد ويحصل علي فاتورة وشهادة ضمان، لان أكثر من عميل أشتكي عندي أنه وقع فريسة لأصحاب الاكشاك وفوجئ أن الطفاية معبأة ببودرة أسمنت أبيض، وأضطر الاهالي لإطفاء محله بالمياة لان الطفايات لم تكن تعمل"..يقول التاجر .



الأسعار



وكشف تاجر آخر، مشيل مرقص، أن "الحرائق بتزيد مع الصيف وبالاخص العربات القديمة، والاقبال بيكون كثيف عشان تجديد الرخص، وتتراوح أسعارها باختلاف الاحجام الخاصة بها والتي تقاس بالكيلو وتبدأ بـواحد كيلو في البودرة و2 كيلو في طفايات الكربون، وتبدأ من 135 جنيه، و800 جنيه لطفاية الكربون، وصلاحية الطفاية تصل إلى 5 سنوات بالنسبة للمرور، و10 سنوات في المطلق إذا لم يتم استخدامها، والاقبال شديد علي طفايات بافاريا، وتستحوذ علي 60 % من حجم السوق".



آلية كشف المغشوش



وحول آلية كشف الطفايات المغشوشة يقول "الكلمات والحروف المكتوبة على جسم الطفاية تكتب بشكل غير سليم، والألوان المستخدمة رديئة، كما أن اسم الشركة الأصلية غير مكتوب أو مكتوب بشكل محرف عن الأصلي، ويتم تقليدها "بفاريا" و "المصانع الحربية"، والطفاية الأصلية يكتب عليها النوع والموديل اسفل اسم الشركة الأصلية لكن بخط أصغر نوعًا ما، بدون أخطاء املائية، وتباع الطفايات المغشوشة على الأرصفة والتي يتم ملئها تحت بير السلم، وتكون غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 734، وعلامة الجودة المصرية (EOS)، ولمعايير التفتيش الأوربية لجودة المنتجات وحاصل على علامة ( CE ) ".



لتجنب الحرائق



ونصح "مشيل" لتجنب حرائق السيارات، أنه لابد من التأكد من عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود، وفحص خراطيم الوقود، والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها، وايضا التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية والتأكد أنها معزولة، ويجب التأكد من عدم ملامسة طرفى البطارية لمعدن السيارة، ومن الافضل أن توضع طفاية الحريق ما بين مقعد السائق والراكب الأمامي، ويتم تثبيتها عبر حامل معدني في أرضية السيارة، وتأمينها بشكل إضافي عبر حزام، وهذا يمنع أن تتحول المطفأة في حال وقوع حادث للسيارة من أن تتحول إلى قذيفة خطرة، وان يتم إجراء الصيانة المنتظمة لمطفأة الحريق، ومن الافضل أن يتم صيانة مطفأة الحريق في السيارة كل عامين"

