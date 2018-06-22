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قصر الإليزيه يشتري أدوات مطبخ بـ 500 ألف يورو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:46 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشف تقرير فرنسي أن قصر الإليزيه اشترى أطباق وأدوات مطبخ بقيمة 500 ألف يورو في منتصف يونيو الجاري.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة "لوكانار أنشينيه" الفرنسية، الذي أثار جدلا واسعا أن قصر الإليزيه اشترى أطباق وقطع للمطبخ بهذا المبلغ الطائل، مشيرا إلى أن القصر اشترى 1200 قطعة ما بين أطباق وأواني وأدوات أخرى، يتراوح سعر كل قطعة ما بين 400 إلى 500 يورو.

وأثارت هذه المعلومات جدلا واسعا حول التكلفة الباهظة لهذه الأدوات وميل الرئيس للرفاهية، في الوقت الذي يتخذ بعض الإجراءات الاقتصادية التقشفية.

وكان تقرير سابق قد ذكر أن المبلغ الذي أنفق 50 آلف يورو على الأدوات المطبخية، لكن التقرير الحديث كشف ضعفه 10 مرات.

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قصر الإليزيه يشتري أدوات مطبخ بـ 500 ألف يورو

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