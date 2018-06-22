الصحف السعودية: 3 ملايين إيراني يتعاطون المخدرات.. التحالف العربي يطلق أكبر عملية إنسانية في اليمن.. سارة نتنياهو أمام القضاة بتهم الفساد.. ومنافس أردوغان يتعهد بالتوجه نحو الغرب

- الشرق الأوسط: التحالف يطلق عملية إنسانية غير مسبوقة

- الحياة: مرشح المعارضة للرئاسة التركية يتعهد بالتوجه نحو الغرب مجددا

- الرياض: 3 ملايين إيراني يتعاطون المخدرات



سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الجمعة، الضوء على إطلاق التحالف العربي عملية انسانية غير مسبوقة في اليمن، وكذلك انتظار المملكة السعودية لاستثمارات بأكثر من 40 مليار دولار.



كما ركزت الصحف على توجيه اتهامات بالفساد إلى سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك الخطط الموضوعة لانسحاب إيران من جنوب سوريا من أجل الوصول إلى تسوية.



كما اهتمت الصحف أيضا بتعهدات مرشح المعارضة للرئاسة في تركيا بالتوجه إلى الغرب مجددا، وأعطت أولوية أيضا إلى إعلان إيران وجود 3 مليون مدمن من مواطنيها.



ونبدأ جولتنا من صحيفة "الشرق الأوسط"، موضحة أن المندوبون الدائمون لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، لدى الأمم المتحدة أكدوا أن العملية العسكرية التي ينفذها التحالف لتحرير ميناء الحديدة تترافق مع عملية غير مسبوقة لها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع اليمنيين. وقال السفير السعودي عبد الله بن يحيى المعلمي لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس على الحوثيين إلا إلقاء أسلحتم ومغادرة المدينة.



بدوره، أعلن المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، في بيان، أنه سيواصل مشاوراته مع جميع الأطراف «لتجنب المزيد من التصعيد العسكري في الحديدة، الذي أخشى أن تكون له عواقب خطيرة على الصعيدين السياسي والإنساني». وأضاف أن «أولويتي اليوم هي تجنب مواجهة عسكرية في الحديدة، والعودة بسرعة إلى المفاوضات السياسية».



وتابع قائلًا: «شجعني الانخراط البنّاء لقيادة أنصار الله في صنعاء، وأتطلع إلى لقاءاتي المقبلة مع الرئيس (عبد ربه منصور هادي) وحكومة اليمن»، معبرًا عن «ثقته بأننا نستطيع التوصل إلى اتفاق لتجنب المزيد من العنف في الحديدة».



وميدانيًا، كثفت قوات الجيش اليمني أمس تمشيطها المناطق المحررة في الحديدة، تمهيدًا لاقتحام وسط المدينة والميناء. كما أعلن التحالف في بيان، أمس، أن قواته حققت تقدمًا استراتيجيًا ونوعيًا في محافظة صعدة.



وفي الصحيفة أيضا، أشارت إلى أن رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودي، محمد القويز، توقع أن يسهم انضمام البورصة السعودية إلى مؤشر «إم إس سي آي» القياسي للأسواق الناشئة في جذب تدفقات استثمارية أجنبية قيمتها 150 مليار ريال (40 مليار دولار) من الصناديق الخاملة والنشطة، إضافة إلى تعزيز جاذبية الطرح العام الأولي المقترح لشركة النفط العملاقة «أرامكو السعودية».



وتأتي خطوة انضمام هيئة سوق المال السعودية إلى مؤشر «إم إس سي آي» بعد ثلاثة أشهر من قيام مزود مؤشرات آخر، هو «فوتسي راسل»، بإعطاء السعودية وضع السوق الناشئة. وقال القويز، في مؤتمر صحافي بالعاصمة السعودية الرياض: «إننا نفخر بهذا الإنجاز الذي سيدعم توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها».



من جانب آخر، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس، لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، وضد مدير مقره عزرا سايدوف، تشمل التلاعب بالمال العام واستغلال أموال الدولة لأغراض شخصية وخيانة الأمانة. ووصف مراقبون الاتهامات بالخطيرة والضربة الموجعة لعائلة نتنياهو، على اعتبار أن سارة هي «الخاصرة الرخوة» لرئيس الوزراء.



وتدور الاتهامات حول طلب سارة وجبات طعام من مطاعم فاخرة على الرغم من وجود طباخ خاص في المسكن الحكومي المخصص لرئيس الحكومة الذي يتقاضى راتبا عاليا. وحسب لائحة الاتهام، فإن قيمة ما ضبط من خروقات في هذا البند وحده، تصل إلى 350 ألف شيقل (نحو 100 ألف دولار).







ومن صحيفة "الحياة"، أشارت إلى أن محرم إنجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض للانتخابات الرئاسية المرتقبة الأحد المقبل، تعهد بتوجيه تركيا نحو الغرب إذا فاز في الاقتراع.



وقال إنجه: «تحدثت إلى سفراء. خيارنا هو الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي. بمجرد انتخابي، سأجري جولة أوروبية». ويشير المرشح المعارض بذلك إلى توتر العلاقات بين أنقرة ودول أوروبية، بينها ألمانيا وهولندا والنمسا، خلال عهد أردوغان.



أما الرئيس التركي، فأعلن أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم قد يسعى إلى تشكيل ائتلاف، إذا فشل في نيل غالبية برلمانية في الانتخابات الرئاسية والنيابية المرتقبة الأحد المقبل. وقال: «إذا نلنا أقلّ من 300 (مقعد)، قد نسعى إلى ائتلاف». واستدرك أن هذا احتمال «ضعيف جدًا».





وتشير استطلاعات رأي إلى احتمال تنظيم دورة ثانية من الانتخابات، وإلى احتمال خسارة الحزب الحاكم غالبيته البرلمانية. وشكّل الحزب تحالفًا مع حزب «الحركة القومية» بزعامة دولت باهشلي الذي دعا إلى تنظيم انتخابات أخرى، إذا فشل التحالف في الفوز بالغالبية.



وكان لافتًا أن شبكة «تي في نت»، وهي من المجموعة الإعلامية التي تضمّ صحيفة «يني شفق» المؤيّدة للحكومة، بثّت أمس نتائج استطلاعات لانتخابات الرئاسة، قبل 4 أيام من تنظيمها. وأظهرت النتائج أن أردوغان أُعيد انتخابه بنسبة 53 في المئة من الأصوات، في مقابل 26 في المئة لإنجه و12 في المئة لميرال أكشنار و7 في المئة للمرشح الكردي صلاح الدين دميرطاش.



وفي الصحيفة أيضا، أشارت إلى أنه مع استمرار القصف لليوم الثالث على الجنوب السوري، وما تسبب بموجة نزوح كبيرة باتجاه الحدود الأردنية، كُشف أمس عن انسحاب للقوات الإيرانية من الشريط المتاخم للحدود مع الجولان المحتل، إلى عمق 40 كيلومترًا، بالتزامن مع محادثات أردنية– أميركية مع فصائل الجنوب، ما يعد مؤشرًا إلى اقتراب التسوية التي تدخلت فيها قوى إقليمية ودولية.



وواصل النظام السوري قصفه مناطق عدة في محافظتي درعا والقنيطرة، وتحدثت وسائل إعلام موالية له عن تقدم لقواته على جبهات عدة، وتمكُنها من «تدمير تحصينات إرهابيين في ريف درعا»، في وقت واصلت فصائل «الجيش الحر» الاستنفار، وشكلت غرفتي عمليات في درعا والقنيطرة لـ «تنظيم وتخطيط وقيادة الأعمال القتالية والعسكرية في الجنوب».



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن سلاح المدفعية نفذ «رمايات مركزة» على مواقع في مدينة الحراك وبلدة بصر الحرير. وأشارت إلى أن قذائف صاروخية أطلقها مسلحو المعارضة من درعا، أسفرت عن مقتل مدنيين في مدينة السويداء التي تسيطر عليها الحكومة شرقًا.



ومن صحيفة "الرياض"، أشارت إلى أن المتحدث باسم مركز مكافحة المخدرات في إيران، برويز أفشار، كشف أن ثلاثة ملايين إيراني يتعاطون المخدرات، في الوقت الذي قال فيه رئيس وكالة حماية البيئة الإيرانية عيسى كلانتري، أن إیران تعد الأكثر انحطاطا في العالم في مجال البيئة.



وفي ذات السياق، استمر احتجاج الآلاف من أهالي مدن "زاهدان، إیران شهر، تشابهار ، زابل" لليوم الرابع على التوالي، وذلك اعتراضًا على إهمال السلطات لقضية اغتصاب عدد (41) فتاة من البلوش والتي تورط فيها بعض أعضاء الباسيج.



كما احتج عدد من أصحاب الأراضي في مدينة "هستجرد" أمام مبنى المحافظة بسبب عدم التزام المسؤولين لعهودهم في حل قضية توطين الأراضي.

