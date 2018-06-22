العداء رودجرز يحقق أسرع زمن في سباق 100 متر هذا العام

حقق العداء الامريكي المخضرم مايك رودجرز أسرع زمن هذا العام في سباق 100 متر وهو 9.89 ثانية في تصفيات البطولة الوطنية لألعاب القوى الليلة الماضية.



وخطف رودجرز البالغ عمره 33 عاما الأنظار من الجيل الأصغر سنا في اليوم الأول للبطولة التي تقام لاختيار الفريق الامريكي المشارك في كأس العالم لألعاب القوى في لندن الشهر المقبل.



وحقق نواه ليليس البالغ عمره 20 عاما ثاني أسرع زمن وهو 9.92 ليفوز بالتصفيات التي شارك فيها.



كما كسر ايسايا يانج (28 عاما) وكاميرون باريل نجل ليروي باريل حامل الرقم العالمي السابق حاجز العشر ثوان.



وجاء خلفهما روني بيكر صاحب برونزية سباق 60 مترا داخل القاعات بتحقيقه عشر ثوان ليفوز بالتصفيات التي شارك فيها أيضا.



ويعد بيكر وليليس أبرز المرشحين للفوز في النهائي الذي يقام اليوم الجمعة وسيغيب عنه كريستيان كولمان صاحب الرقم القياسي داخل القاعات وجاستن جاتلين بطل العالم بسبب الإصابة.



وتصدرت اشلي هندرسون تصفيات السيدات لسباق 100 متر متفوقة على اليا هوبس بطلة الجامعات.



وحققت مولر هادل صاحبة الرقم القياسي الامريكي لسباق عشرة آلاف متر لقبها الرابع على التوالي عندما حققت 31 دقيقة و52.32 ثانية متفوقة على ماريل هول.



وفاز لوبيز لومونج بسباق عشرة آلاف متر للرجال.



وانتصرت كيتروا اورجي بمنافسات الوثب الثلاثي متفوقة على توري فرانكلين صاحبة الرقم القياسي الوطني.



وحققت كارا وينجر لقبها الوطني الثامن في رمي الرمح فيما فازت فالايري اولمان برمي القرص.



وتنتهي البطولة يوم الأحد.