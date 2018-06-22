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كأس العالم

هوكس يضم السلوفيني "الرائع" دونتشيتش ويبادله مع مافريكس

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:07 ص
دونتشيتش
دونتشيتش
رويترز
استخدم اتلانتا هوكس الاختيار الثالث في عملية ضم اللاعبين الجدد في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين الليلة الماضية لضم السلوفيني لوكا دونتيتش البالغ عمره 19 عاما والذي قاد ريال مدريد للقب الدوري الاوروبي والدوري الاسباني.

لكن هوكس تبادل دونتشيتش مع دالاس مافريكس مقابل الحصول على تراي يانج واختيار في الجولة الأولى في عملية اختيار اللاعبين الجدد في الموسم المقبل.

ويبدو أن دونتشيتش سيكون بديلا للالماني المخضرم ديرك نوفيتسكي الذي بلغ 40 عاما ومن المتوقع أن يعتزل قريبا.

وقال دونتشيتش في مقابلة بعد اختياره "تحدثت مع العديد من الفرق خاصة دالاس وهو المكان الرائع بالنسبة لي.

"أنا سعيد بوجودي في دوري السلة الامريكي".

وأصبح دونتشيتش اللاعب الأجنبي السابع الذي يحتل أحد المراكز الخمسة الأولى في عملية اختيار اللاعبين الجدد لينضم إلى لاعبين مثل الصيني ياو مينج (الأول في 2002) وباو جاسول (الثالث في 2001) واللاتفي كريستابس بورزينجيس (الرابع في 2015).

ويملك دونشيتش خبرة على مستوى المحترفين إذ بدأ مشواره بعمر 16 عاما مع ريال مدريد في 2015.

وأشار إلى خبرته في الدوري الاوروبي والذي يعتبر ثاني أقوى بطولة في العالم بعد الدوري الامريكي ستساعده في موسمه الأول مع مافريكس.

وقال "العديد من زملائي في ريال مدريد سبق لهم اللعب في الدوري الامريكي وألعب ضد لاعبين سابقين في الدوري الامريكي.

"تحدثوا معي عن الدوري الامريكي طيلة العام الماضي لأنهم كانوا يعلمون أنني قادم إلى هنا لذا اعتقد أنني مستعد".

واختار فينكس صنز لاعب الارتكاز دياندري ايتون كأول اختيار في عملية اختيار اللاعبين الجدد فيما ضم سكرامنتو كينجز اللاعب مارفين باجلي في المركز الثاني.

وكان جارين جاكسون الاختيار الرابع إذ ضمه ممفيس جريزليز.

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