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منوعات

أشكال رملية لشخصيات ديزني وبيكسار ومارفل على شاطئ بلجيكي

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:07 ص
مهرجان النحت على
مهرجان النحت على الرمال في بلجيكا
رويترز
يضع فنان اللمسات الأخيرة على شكل رملي هائل للبطل الخارق (ذي إنكريدبل هالك) بعضلاته المفتولة على شاطئ في بلجيكا وذلك قبل افتتاح مهرجان هو الأكبر من نوعه في العالم.

وهناك أكثر من 150 شكلا رمليا لشخصيات من أفلام ديزني وبيكسار ومارفل إلى جانب شخصيات من سلسلة أفلام حرب النجوم على الشاطئ في مدينة أوستوند استعدادا لمهرجان "سحر الرمال" الذي يبدأ غدا السبت ويستمر حتى سبتمبر أيلول إذا ما صمدت الأعمال الفنية الرملية أمام عوامل الطقس.

وقضى 34 فنانا عالميا أربعة أسابيع في إنجاز الأشكال الفنية باستخدام حوالي ستة آلاف طن من الرمال استعدادا للمهرجان المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مهرجان للأشكال الرملية في العالم.

ويصل ارتفاع بعض الأشكال الرملية على الشاطئ إلى عدة أمتار. وهناك أشكال لشخصيات دافي داك ويودا وبروس القرش الأبيض الكبير المبتسم من الفيلم الشهير (فايندينج نيمو).

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