ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أمريكا ترحب بخطوات في سبيل السلام بين إثيوبيا وإريتريا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:23 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تشعر بالتفاؤل للتقدم الذي حققته في الآونة الأخيرة إثيوبيا وإريتريا في سبيل حل خلافاتهما القائمة منذ وقت طويل.

وامتدت حرب على الحدود بين البلدين الأفريقيين من عام 1998 إلى عام 2000 وراح ضحيتها عشرات الآلاف. واستمرت الخلافات بين الجانبين حول الحدود التي لا تزال عسكرية خاصة مدينة بادمي.

لكن أسياس أفورقي رئيس إريتريا أحيا الآمال يوم الأربعاء في انفراجة عندما وصف بوادر السلام الأخيرة من جانب إثيوبيا بأنها "رسائل إيجابية".

وجاء ذلك ردا على تعهد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد هذا الشهر بمراعاة كل شروط اتفاق السلام المبرم عام 2000 والذي يقضي بالتنازل لإريتريا عن بادمي.

وذكر أسياس أنه سيرسل وفدا إلى أديس أبابا لفهم موقف أبي و"وضع خطة".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أمس الخميس إن أسياس وأبي "أبديا قيادة شجاعة باتخاذ هذه الخطوات تجاه السلام.

"إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تطبيع كامل للعلاقات وتحقيق لطموحاتنا المشتركة للبلدين لينعما بالسلام الدائم والتنمية".

ترشيحاتنا

انتهاء محطتى مياه القناطر والحوامدية وبدء تشغيلهما خلال أيام

شادي عيسى: المنتخبات العربية بحاجة إلى طبيب نفسي قبل الحلول الفنية..فيديو

أجاي يوجه رسالة لجماهير الأهلي من معسكر برج العرب

صرف 10 آلاف جنيه لأسرة إمام بالأوقاف بعد وفاته في حادث سير

عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي

أحدث تصميمات مايوه المحجبات "البوركيني في 2018 ..صور

#السيسي_زعيمي_وافتخر.. هاشتاج يتصدر تويتر ويكسر حاجز الـ 35 ألف تغريدة

العدس دواء طبيعي لهذه الأمراض

وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي.. فيديو

حكم خروج الزوجة من بيت أبيها بغير إذن زوجها

أشكال رملية لشخصيات ديزني وبيكسار ومارفل على شاطئ بلجيكي

بسمة وهبة تحتفل بعيد ميلادها الـ 46..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث تصميمات مايوه المحجبات "البوركيني في 2018 ..صور

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

فيديو

شادي عيسى: المنتخبات العربية بحاجة إلى طبيب نفسي قبل الحلول الفنية..فيديو
طارق الشناوي: الفخراني أفضل ممثل دراما في شهر رمضان
وليد عبدالسلام: إقالة كوبر عقب العودة من روسيا والبديل أجنبي.. فيديو
أدموند غريب يتوقع أسباب زيارة مستشار ترامب لموسكو الأسبوع المقبل..فيديو
عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟