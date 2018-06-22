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اقتصاد

النفط يرتفع بفعل الضبابية بشأن اجتماع أوبك

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:48 ص
صدى البلد
رويترز
ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الجمعة مدعومة بحالة الضبابية بشأن ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتمكن من الاتفاق على زيادة في الإنتاج خلال اجتماع في فيينا.

وارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت 73 سنتا، أو ما يعادل واحدا بالمئة، في العقود الآجلة إلى 73.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا، أو 1.1 بالمئة، في العقود الآجلة إلى 66.26 دولار للبرميل.

وتجتمع أوبك مع منتجين مستقلين بينهم روسيا في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية لمناقشة سياسة الإنتاج.

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