وزير التعليم العالي ينعى رائد تطوير اللقاحات المصري عادل محمود

نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية وقيادات الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعات والطلاب، وفاة الدكتور عادل محمود الذي قضى حياته في تطوير لقاحات أنقذت حياة مئات الملايين حول العالم.



ويعد عادل محمود رائدًا مؤثرًا في المجال الأكاديمي، وأبحاث تطوير الطب الحيوي، والسياسة الصحية العالمية، وتركزت مساهماته الرئيسية في مجالات العلوم والصحة العامة، ودراسة أمراض المناطق المدارية المهملة، وخاصة العدوى الطفيلية.



كما أشرف على إنتاج وتسويق العديد من اللقاحات التي حققت تقدمًا كبيرًا في الصحة العامة، ومن ضمنها لقاح يمنع عدوى فيروس الروتا القاتل، كما طور لقاحا يحمي ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وساعد أيضا في تطوير لقاح مضاد للحصبة وحمى النكاف والحصبة الألمانية وجديري الماء، والوقاية من القوباء المنطقية.

