فيديو جراف ..ارتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه .. اليوم

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم، الجمعة، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار 17.82 جنيه للشراء، مقابل 17.92 جنيه للبيع، مرتفعا بقيمة قرشين، كما سجل اليورو الأوروبي نحو 20.58 جنيه للشراء، و20.70 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.56 جنيه للشراء، و23.69 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الفرنك السويسري 17.90 جنيه للشراء و 18 جنيها للبيع، والين الياباني 16.12 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، واليوان الصيني 2.74 جنيه للشراء و2.75 جنيه للبيع.



كما شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، ارتفاعا طفيفا،حيث سجل الريـال السعودي نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 58.85 جنيه للشراء، و59.19 جنيه للبيع، بينما بلغ الدرهم الإماراتي نحو 4.85 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع.

