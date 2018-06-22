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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يطور منظومة لمكافحة الطائرات الورقية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:43 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
كشف موقع "والا" العبري،عن اعتزام جيش الاحتلال الإسرائيلي، الكشف عن منظومة جديدة، لمكافحة الطائرات الورقية الحارقة.

وذكر الموقع العبري، أن المنظومة الجديدة، ستعمل على تحديد أماكن الطائرات الحارقة بالجو، وملاحقتها قبل سقوطها داخل الأراضي الإسرائيلية.

ونوه الموقع، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعكف في الآونة الأخيرة، على تطوير منظومة جديدة لمحاربة ظاهرة الطائرات الحارقة، في اعقاب تسببها بخسائر مادية كبيرة بغلاف غزة.

ووفقا للموقع العبري، فإن هذه المنظومة الجديدة، تعتمد على نظام مزدوج، نصفه تكنولوجي، والنصف الآخر بشري، حيث سيتم مراقبة الجو، وتحديد وجود الطائرات الحارقة، وإرسال إشعارات وإنذارات مبكرة لمنظومة المراقبة، ومن هناك يتم إرسال طوافات لإسقاط هذه الطائرات قبل وصولها إلى الأرض.

وبحسب موقع والا، أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا عدة تجارب على هذه المنظومة الجديدة، زاعما أنها نجحت في اعتراض وإسقاط الطائرات الحارقة.

وأشار الموقع العبري، إلى أن هذه الظاهرة قد تتسبب باندلاع حرب جديدة في قطاع غزة، في حال تم معالجتها عن طريق استهداف مرسلي الطائرات من الجو.

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