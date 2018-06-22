سعر الخضراوات والفاكهة في سوق العبور.. اليوم

شهدت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم،الجمعة،بسوق العبور، تراجعا طفيفا،حيث سجلت الطماطم 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والكوسة 3 جنيهات.



وبلغ سعر البصل 3 جنيهات للكيلو، والكُراث 3 جنيهات للكيلو، والملوخية 2.5 جنيه، والفاصوليا 5.5 جنيه، والبامية 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 2.50 جنيه، والفلفل الرومي البلدي 3.50 جنيه، والفلفل الحامي بلجي 4 جنيهات، والفلفل الألوان 9 جنيهات، والجزر 3 جنيهات، والثوم 8 جنيهات.



وسجلت البطاطا 3 جنيهات للكيلو، واللفت 150 قرشًا، والبنجر 4 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والبروكلي 5 جنيهات.



بينما تراجعت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وبلغ سعر الكنتالوب 5 جنيهات للكيلو، وسجلت المانجو البلدي 9 جنيهات، والمانجو الهندي 14 جنيها، والشمام 5 جنيهات، والتين البرشومي 18 جنيها، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا، والتفاح المصري 7 جنيهات، والعنب البناتى الأصفر 6جنيهات، والعنب البناتي الأحمر يتراوح بين 4 و7 جنيهات للكيلو.

