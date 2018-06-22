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إخلاء محطة قطار ببريطانيا بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:57 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آيات أحمد
أخلت الشرطة البريطانية، محطة لقطارات الأنفاق بعد تلقي بلاغ بوجود رجل يحمل قنبلة.

جاء ذلك فى خبر عاجل أفادت به فضائية " اكسترا نيوز"، وسنوافيكم بالتفاصيل.

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