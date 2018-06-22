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الجمعة 22 يونيو 2018 - 50 : 09 ص
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إخلاء محطة قطار ببريطانيا بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة
الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:57 ص
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صورة ارشيفية
آيات أحمد
أخلت الشرطة البريطانية، محطة لقطارات الأنفاق بعد تلقي بلاغ بوجود رجل يحمل قنبلة.
جاء ذلك فى خبر عاجل أفادت به فضائية " اكسترا نيوز"، وسنوافيكم بالتفاصيل.
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