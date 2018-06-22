إخلاء محطة قطار ببريطانيا بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة

أخلت الشرطة البريطانية، محطة لقطارات الأنفاق بعد تلقي بلاغ بوجود رجل يحمل قنبلة.



جاء ذلك فى خبر عاجل أفادت به فضائية " اكسترا نيوز"، وسنوافيكم بالتفاصيل.

