البنتاجون:هجوم مسلح على قوة سورية في مدينة التنف

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن قوة من المعارضة السورية " جيش مغاوير الثورة " المدعومة من واشنطن ومستشارين أمريكيين تعرضوا إلى هجوم مسلح في منطقة التنف عند الحدود السورية العراقية الأردنية .



وقال البنتاجون - في بيان ، أوردته قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم / الجمعة / -" إن الولايات المتحدة وحلفاءها ردت على الهجوم دفاعا عن النفس" ، مؤكدا أن مسئولين في التحالف اتصلوا بنظرائهم الروس في سوريا لتجنب ارتكاب أي خطأ مماثل في المستقبل .



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد - أمس - مقتل جندي سوري على الأقل وجرح سبعة آخرين في قصف لقوات التحالف استهدف موقعا عسكريا في منطقة التنف.