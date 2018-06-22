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أخبار العالم

البنتاجون:هجوم مسلح على قوة سورية في مدينة التنف

الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:03 ص
صدى البلد
رويترز
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن قوة من المعارضة السورية " جيش مغاوير الثورة " المدعومة من واشنطن ومستشارين أمريكيين تعرضوا إلى هجوم مسلح في منطقة التنف عند الحدود السورية العراقية الأردنية .

وقال البنتاجون - في بيان ، أوردته قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم / الجمعة / -" إن الولايات المتحدة وحلفاءها ردت على الهجوم دفاعا عن النفس" ، مؤكدا أن مسئولين في التحالف اتصلوا بنظرائهم الروس في سوريا لتجنب ارتكاب أي خطأ مماثل في المستقبل .

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد - أمس - مقتل جندي سوري على الأقل وجرح سبعة آخرين في قصف لقوات التحالف استهدف موقعا عسكريا في منطقة التنف.

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