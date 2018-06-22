كوريا الجنوبية تدعم الحل السياسي للأزمة اليمنية

أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم /الجمعة/، دعم سول للحل السياسي للأزمة اليمنية.



وأكد مصدر بالخارجية الكورية الجنوبية - بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - دور حكومة سول في الأزمات الإنسانية مثل أزمة اليمن كإحدى القوى المتوسطة في المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن الوضع في اليمن يلفت الأنظار بسبب زيادة اللاجئين اليمنيين في جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية.



وأضاف المصدر أن الحكومة الكورية قدمت مليون دولار لدعم اليمن سنويا، ورفعت الرقم إلى 4 ملايين دولار منذ العام الماضي.

وأثار عدد اليمنيين الذين سجلوا زيادة حادة في طلبات اللجوء لجزيرة جيجو، الجدل حول قبول اللاجئين.

