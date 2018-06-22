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أخبار العالم

قائد شرطة ديالى يتعهد بحصر السلاح في يد الدولة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:05 ص
صدى البلد
ا ش ا
تعهد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، اليوم /الجمعة/ بإنهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال مكتب قائد شرطة ديالى - في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز ) - " إنه تم وضع آلية لنزع السلاح وحصره بيد الدولة في عموم مناطق المحافظة حسب الضوابط وإبعاد المستودعات خارج المدن حتى لا تؤثر على المواطنين عند حصول حادث مشابة لحادث مدينة الصدر".

واعتبر أن الوضع في قضاء خانقين أمن ومستقر وتحاول بعض العناصر الإرهابية ارباك الوضع الأمني لكن يقظة قطعاتنا الأمنية هناك المتمثلة بقسم شرطة خانقين وفوج الطوارى حالت دون تحقيق أهداف العناصر الارهابية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع المسؤولين المحليين في قضاء خانقين بأنه سيتم رفع المظاهر المسلحة حسب توجيهات وزارة الداخلية وقيادة العمليات وان القوة الأمنية في القضاء المتمثلة بقسم الشرطة قادرة على توفير الأمن واذا تطلب الأمر قوة إضافية سيتم إرسالها إلى القضاء.

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