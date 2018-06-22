فيديو جراف ..الأرصاد: طقس حار على جميع الأنحاء.. والقاهرة تسجل 39 درجة

أفاد وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية بأن البلاد تشهد اليوم حالة من الطقس الصيفي، حيث يسود طقسا حارا رطبا على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة جاف على جنوب البلاد لطيف ليلًا على كافة الأنحاء وذلك تزامنًا مع بدء أول أيام الصيف منذ أمس.



وأشار "سعودي"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 39 درجة اليوم لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية على مدار العام، وذلك بارتفاع من 3 لـ 4 درجات وتنكسر بدءًا من غد السبت.



وناشد "المتحدث باسم الأرصاد الجوية"، المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واحتساء السوائل بكثرة.

