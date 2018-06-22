ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

فيديو جراف ..الأرصاد: طقس حار على جميع الأنحاء.. والقاهرة تسجل 39 درجة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:07 ص
الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - الطقس
ميس رضا
أفاد وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية بأن البلاد تشهد اليوم حالة من الطقس الصيفي، حيث يسود طقسا حارا رطبا على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة جاف على جنوب البلاد لطيف ليلًا على كافة الأنحاء وذلك تزامنًا مع بدء أول أيام الصيف منذ أمس.

وأشار "سعودي"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 39 درجة اليوم لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية على مدار العام، وذلك بارتفاع من 3 لـ 4 درجات وتنكسر بدءًا من غد السبت.

وناشد "المتحدث باسم الأرصاد الجوية"، المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة واحتساء السوائل بكثرة.

ترشيحاتنا

فيديو جراف ..ارتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه .. اليوم

مرور القاهرة: اليوم إغلاق جزئى بكوبرى 15 مايو لإصلاح الفواصل

مرصد الأزهر:وزير الداخلية الألماني يهدد استقرار أوضاع اللاجئين

بسمة وهبة تحتفل بعيد ميلادها الـ 46..صور

تركيا تتسلم أول مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة

وزير الداخلية الإيطالي: سفن إنقاذ المهاجرين لن تطأ ترابنا

جاريكا يرتدي قناع الشجاعة بعد خروج بيرو

تعرف على الحل الشرعي لمواجهة التثاؤب أثناء الصلاة

ستونز: قوة انجلترا في الركلات الثابتة

اليوم .. وصول أول وفد سياحي مجري لزيارة مسار العائلة المقدسة

لجنة بالشيوخ الأمريكي تقر مشروع قانون يمنع تسليم تركيا مقاتلات إف-35

مرصد الأزهر: عدد النازحين في العالم يساوي عدد سكان تايلاند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

فرنسيان يرسلان أطباق وأدوات مطبخ إلى الإليزيه .. تعرف على السبب

شوبير يعلن وظيفة البدري بالأهرام و اسم المدير الفني للفريق

الجزائر تقطع الإنترنت عن جميع أنحاء البلاد خلال امتحانات الثانوية

وزير الداخلية الإيطالي: سفن إنقاذ المهاجرين لن تطأ ترابنا

عادل محمود.. طبيب مصري نابغة نعاه بيل جيتس وأنقذ حياة الآلاف.. صور

أجاي يوجه رسالة لجماهير الأهلي من معسكر برج العرب

عمرو سلامة: صبا مبارك بتاخد منشطات تمثيل

جاكيت ميلانيا ترامب خلال زيارتها لأطفال اللاجئين يثير غضب رواد مواقع التواصل

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

لجنة بالشيوخ الأمريكي تقر مشروع قانون يمنع تسليم تركيا مقاتلات إف-35

عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي

20 مشهدا في أخطر شهادة لرئيس أمن الدولة الأسبق.. تحدث عن خطط حماس وحزب الله والإخوان.. وكشف خطابات المكتب الدبلوماسي المصري في رام الله.. وفضح البرادعي ولقاءات التنظيم الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث تصميمات مايوه المحجبات "البوركيني في 2018 ..صور

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو
تعرف على حالة الطقس اليوم .. فيديو
شاهد .. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر «Google Earth»
شادي عيسى: المنتخبات العربية بحاجة إلى طبيب نفسي قبل الحلول الفنية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟