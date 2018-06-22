المصريون في ألمانيا يعلنون دعمهم للمنتخب أمام السعودية .. صور

أعلنت الجالية المصرية فى ألمانيا، مساندتها ودعمها للمنتخب المصرى فى المباراة القادمة مع السعودية في كأس العالم بروسيا، وطالبت الجالية الجمهور المصرى بدعم المنتخب.



وأكد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا أن الجالية المصرية مستمرة فى مساندة المنتخب المصرى وتشجيعه، ووجهت دعوة عامة للمصريين فى يوم المباراة بالمقر الجديد للاحتفال بفوز المنتخب المصرى.



وأضاف ثابت: سوف نحقق فوزا في المباراة القادمة ويجب علينا تشجيع وطننا الذي ليس لنا في العالم غيره موجها التحية للمنتخب الذي أسعدنا بالصعود لكأس العالم.