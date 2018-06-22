إزالة 84 حالة تعد على الأراضي الزراعية بسوهاج.. فيديو
الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:15 ص
صورة ارشيفية
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الجمعة، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة، ضمن فقرة "أحسن ناس"، وكان من أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:
محافظة دمياط: حملات مكثفة على مواقف عزبة البرج بدمياط لمراقبة تعريفة الركوب الجديدة.
محافظة الدقهلية: " صحة الدقهلية" إغلاق 27 عيادة طبية إداريًا فى 5 مراكز.
محافظة الوادى الجديد: قرعة علنية لـ81 وحدة سكنية بمركز باريس فى الوادى الجديد.
محافظة سوهاج: إزالة 84 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى سوهاج.
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