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إزالة 84 حالة تعد على الأراضي الزراعية بسوهاج.. فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:15 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الجمعة، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة، ضمن فقرة "أحسن ناس"، وكان من أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:

محافظة دمياط: حملات مكثفة على مواقف عزبة البرج بدمياط لمراقبة تعريفة الركوب الجديدة.

محافظة الدقهلية: " صحة الدقهلية" إغلاق 27 عيادة طبية إداريًا فى 5 مراكز.

محافظة الوادى الجديد: قرعة علنية لـ81 وحدة سكنية بمركز باريس فى الوادى الجديد.

محافظة سوهاج: إزالة 84 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى سوهاج.


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